NAPOLI. ll Tar Campania chiede il recupero delle prove selettive per i ricorrenti al maxi concorso per categoria C, quella dei diplomati. Il Formez dovrà, stando all’ordinanza emessa oggi, provvedere a nuove prove suppletive “per l’assunzione del personale a tempo indeterminato per la categoria C”. Sono stati dodici i candidati esclusi dalla prima prova selettiva che, assistiti dallo Studio legale Leone-Fell hanno presentato ricorso per contestare le modalità operative con cui Formez e Commissione Ripam hanno gestito la selezione.