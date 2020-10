Cinque casi di positività al coronavirus sono stati registrati in una Rsa a Nusco, in provincia di Avellino. Si tratta di 3 operatori e 2 pazienti, tutti residenti a Nusco. Il Centro operativo comunale di protezione civile fa sapere che «per i pazienti è stato disposto, ed è in corso, il trasferimento presso altre strutture ospedaliere, mentre gli operatori sono stati posti in isolamento».

La Asl di Avellino sta ricostruendo la catena dei contatti al fine di garantire il contenimento del contagio. «Si raccomanda vivamente a tutti i cittadini il rispetto scrupoloso delle norme di protezione individuale», fa sapere il Coc.