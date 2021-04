BENEVENTO. È morto ieri sera a 62 anni l'ex presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci. Era ricoverato dal 29 marzo scorso nel padiglione covid dell'ospedale “Rummo" di Benevento. Aveva guidato l'ente dal 2014 fino al 2018, ma in Consiglio Provinciale era stato eletto la prima volta nel 2008 nella lista del Pd. Ricci è stato anche sindaco di San Giorgio del Sannio dal 2011 al 2016 ed era pronto a ricandidarsi alla guida del comune alle prossime amministrative. A San Giorgio del Sannio è stato proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali.