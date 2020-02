NAPOLI. Dopo aver guidato all’alleanza per le Suppletive che ha portato alla vittoria di Sandro Ruotolo, il segretario campano del Pd Marco Sarracino ha una nuova “mission”: lo stesso fronte, con l’aggiunta del Movimento 5 Stelle, per le elezioni Regionali. L’impresa, però, è in questo caso più ardua. Da un lato ci sono le resistenze della parte di partito che vuole la riconferma di Vincenzo De Luca, dall’altro un Movimento 5 Stelle che chiede la convergenza sul nome già proposto: Sergio Costa.