«L'Istituto zooprofilattico ha fatto dei controlli in alcune aree interne, credo il Vallo di Diano alto, e sono stati trovati 7 esemplari risultati positivi all'analisi sulla peste suina. Non si trasmette da animale a esseri umani, quindi tranquillizziamo i cittadini che non c'è questo problema, però ovviamente dobbiamo evitare che ci sia una diffusione del contagio fra gli animali per evitare un danno negli allevamenti che abbiamo nei nostri territori». Lo ha spiegato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto oggi nel comune di Sacco (Salerno) alla presentazione di alcune opere di viabilità. «Abbiamo seguito il protocollo nazionale del Ministero della Salute, quello che è stato adottato in Liguria nei mesi scorsi e in Piemonte dove ci sono stati casi isolati di peste suina - ha aggiunto De Luca - abbiamo fatto la stessa cosa qui. Niente di particolarmente preoccupante, ma una misura di prevenzione era doverosa».