La Giunta regionale della Campania ha deliberato di procedere per «l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale delle disposizioni sul dimensionamento scolastico di cui alla legge 28/12/2022 n.197». È quanto si legge in una nota della Regione Campania. L'intenzione di ricorrere alla Consulta era stata annunciata ieri dal presidente Vincenzo De Luca in occasione della manifestazione a difesa della scuola pubblica organizzata alla Stazione Marittima di Napoli.