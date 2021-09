Un teschio umano è stato trovato in una zona di montagna nel comune di Cervinara, in provincia di Avellino. A fare la macabra scoperta è stato un uomo del posto, in montagna in cerca di funghi, che ha subito avvertito i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino. Al momento, le ricerche effettuate nella zona circostante finalizzate al rinvenimento di eventuali altri resti, hanno dato esito negativo.

Il teschio è stato portato all'ospedale "Moscati" di Avellino. Sono in corso indagini.