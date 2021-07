Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.485.592 cittadini. Di questi 2.689.145 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 6.174.737. Questi i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17 di oggi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 5.386 prime dosi e 42.358 seconde dosi.