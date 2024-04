NAPOLI. Forte aumento dei prezzi delle case in Campania. Il 2024 è cominciato con un netto incremento dei valori immobiliari un po’ in tutta la regione: nei primi tre mesi di quest’anno, infatti, i prezzi degli appartamenti a uso abitativo sono cresciuti dell’1,2% mentre l’accelerazione nell’ultimo anno è stato addirittura del 2,2%.

IN TRE MESI AUMENTI DOPPI DELLA MEDIA ITALIANA. Si tratta di aumenti decisamente superiori rispetto alla media nazionale. In particolare, nell’ultimo trimestre i prezzi sono cresciuti a un ritmo doppio: +1,2% contro il +0,6% dei prezzi delle case usate in Italia. L’aumento resta superiore alla media anche se il raffronto viene fatto a livello annuale: +2,2% contro il +2% dell’Italia. I numeri emergono dagli ultimi dati dell’Ufficio Studi di Idealista, il portale immobiliare leader per lo sviluppo tecnologico in Italia.

INCREMENTO ANCHE A MARZO. L’incremento ha portato il valore medio delle abitazioni in Campania a 1.646 euro al metro quadro. Restiamo ancora lontani dal picco del massimo storico registrato nel maggio del 2012, quando i costi lievitarono fino a 2.422 euro al metro quadro, ma il trend è in crescita. Lo conferma il dato secco dell’ultimo mese, che a marzo ha fatto registrare un ulteriore incremento di quasi l’1% (+0,8% per la precisione).

NAPOLI REGINA DEGLI AUMENTI. All’interno della regione la più cara resta la città di Napoli, che nell’ultimo trimestre ha registrato un aumento dei valori immobiliari di ben il 2,6%, con i prezzi schizzati a 2.823 euro al metro quadro. Più accessibile la provincia, dove il prezzo si è ridotto in media a 2.224 euro al metro quadro, ma con notevoli differenze tra i Comuni.

NELL’ULTIMO MESE +1,2% IN CITTÀ. In città il trend appare decisamente in salita, visto che a marzo l’aumento rispetto al mese precedente è stato dell’1,2%. Anche in provincia l’incremento è stato di tutto rispetto, con un + 0,9% rispetto a febbraio e un +2,1% su base trimestrale. Nel ranking delle città più care Napoli è nona nella graduatoria dei prezzi al metro quadro delle abitazioni: Milano (4.988 euro al metro quadro) resta in cima alla classifica, è davanti a Bolzano (4.477), Venezia (4.466) e Firenze (4.006 euro). Nel ranking delle città più care Bologna (3.452) occupa il quinto posto, davanti a Roma (3.021 euro al metro quadro).

LE ALTRE PROVINCE DELLA CAMPANIA. All’estremo opposto, se Napoli è la città più cara, la più conveniente in Campania resta Benevento: nella città sannita per acquistare un’abitazione usata bastano in media 1.132 euro al metro quadro, ma anche qui gli incrementi sono sati importanti: + 0,7% su base mensile e +1,5 % negli ultimi tre mesi, mentre la variazione annuale si è attestata a +1,4%.

LE PROVINCE DI AVELLINO E BENEVENTO LE MENO CARE. Molto più bassi i prezzi invece nella provincia di Benevento, che si attesta in media a 859 euro al metro quadro. Un valore praticamente identico a quello registrato da Idealista nella provincia di Avellino, dov’è possibile acquistare un appartamento a 858 euro al metro quadrato. In città, invece, ne occorrono 1.266. Anche qui, però, la variazione mensile è stata notevole: +1,2% mentre su base trimestrale i prezzi nella città irpina hanno subito una leggera flessione (-0,5%).

AUMENTA ANCHE SALERNO. Dopo Napoli nella regione la città più cara è Salerno, con i suoi 2.478 euro al metro quadro per acquistare un appartamento in città. Anche qui l’aumento è stato dello 0,4% su base mensile, e dell’1,1% trimestrale. Notevole invece il salto di prezzo in provincia, dove le quotazioni in media si abbassano a 1.646 al metro quadrato e prezzi sostanzialmente stabili.

A CASERTA LE UNICHE RIDUZIONI DI PREZZO. A Caserta città servono in media 1.541 euro al metro quadrato, con un aumento che è stato dell’1,1% su base trimestrale, a fronte di una stabilità delle quotazioni nell’ultimo mese. In provincia i valori si fermano in media a 1.141 euro al metro quadrato. Caserta si segnala con i prezzi in provincia in frenata (-0,3% la variazione mensile e quella trimestrale a -0,5%).