NAPOLI. A Montedonzelli, in via dell'Erba, nel quartiere napoletano dell'Arenella, è spuntato un murales che raffigura Kobe Bryant, il campione dell'Nba morto insieme alla figlia tredicenne Gianna in un incidente con il suo elicottero in California pochi giorni fa. Lo ha realizzato Jorit. L'artista non è rimasto insensibile a una tragedia che ha scosso tutto il mondo e ha voluto rendere omaggio alla memoria dello sportivo, idolo di tutti coloro che amano il basket e lo sport.