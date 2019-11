NAPOLI. Ieri gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona del Vasto e di Piazza Mercato.

Nel corso dell’attività i poliziotti hanno identificato 161 persone, di cui 69 con precedenti di polizia; hanno controllato 70 veicoli ed effettuato 3 perquisizioni.

Nell'ambito dei controlli effettuati alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, i poliziotti hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria un 28enne trovato presso la sua abitazione di Vico Zuroli in compagnia di un uomo con precedenti di polizia malgrado fosse agli arresti domiciliari.

Inoltre, a piazza Mercato, un napoletano di 68 anni è stato denunciato perché sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento.

Infine, dopo aver notato uno scambio droga-soldi tra due stranieri in via Milano, gli agenti hanno fermato lo spacciatore trovandolo in possesso di 4 bustine di marijuana del peso di 6,90 grammi, di 20 euro e di un cellulare provento di furto. L’uomo, Fabakary Touray, gambiano di 28 anni, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione, mentre l’acquirente, un gambiano di 22 anni trovato in possesso di una bustina di marijuana di 2,5 grammi, è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale e segnalato amministrativamente per possesso di droga.