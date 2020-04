SALERNO. Scoraggiare eventuali tentativi di scampagnate o gite fuori porta a Pasqua e Pasquetta. Amalfi si prepara ai giorni che, in tempi normali, sarebbero stati tra quelli di maggiore affluenza in Costiera Amalfitana e il Comune annuncia più controlli sul territorio con posti di blocco nei punti di snodo e di accesso alla città, anche con pattugliamenti di sentieri montani e spiagge. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione monotematica del Centro operativo comunale che si è svolta questa mattina nella sede del Comune. All'incontro, convocato e coordinato dal sindaco Daniele Milano, che ha ritenuto necessario predisporre una strategia di contrasto ad eventuali spostamenti non contemplati dalle prescrizioni del piano di contenimento della diffusione del Covid-19, hanno partecipato il comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi, Umberto D'Angelantonio, il comandante della stazione Carabinieri, Giuseppe Flinio, il comandante dell'Ufficio Locale Marittimo Oronzo Montagna e la comandante della Polizia Municipale, Agnese Martingano. Presente anche una delegazione della Pubblica assistenza Millennium Amalfi, che garantirà il suo supporto nel corso delle operazioni previste.