NAPOLI. La protesta per il degrado dell'Arco di Torre Cervati arriva in Consiglio comunale. Al question time di ieri il capogruppo di Forza Italia, Iris Savastano, ha interrogato il sindaco il sindaco Manfredi e la Giunta. «I residenti sono preoccupati- ha detto Savastano - a pochi metri dall'Arco in tufo c'è una scuola (l'istituto comprensivo Nevio, ndr) e la struttura è da tempo a rischio di crollo. Inoltre. si rischia di perdere una testimonianza storica.