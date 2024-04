Azione entra nella maggioranza che sostiene il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in Consiglio comunale. A sancire l'ingresso in maggioranza del partito fondato da Carlo Calenda è l'adesione del consigliere comunale Gennaro Esposito, eletto nel 2021 con la lista "Manfredi Sindaco". Nel comunicare la sua adesione ad Azione, nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale, Esposito ha confermato il suo "impegno nella maggioranza che sostiene quest’amministrazione che ho contribuito ad eleggere".

Il "campo largo" a sostegno dell'Amministrazione guidata da Gaetano Manfredi comprende così Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra, Centro democratico, Italia Viva e, da oggi, anche Azione. "Dopo oltre un decennio di militanza in consessi esclusivamente civici - ha spiegato Esposito - è per me arrivata l’ora di navigare nelle acque del pensiero ideologico strutturato. Per domande complesse occorrono risposte complesse e condivise, che mal si conciliano con la semplicità delle false risposte populiste, di destra e di sinistra, e con il sovranismo, indubbiamente antistorico, che porta all’isolamento". Esposito ha spiegato di aver aderito ad Azione "perché ho condiviso l’intuizione ed il coraggio di Carlo Calenda che, nell’atto fondativo del partito, si è ispirato alle categorie ideologiche del socialismo liberale, del popolarismo e dell’azionismo del movimento antifascista di Giustizia e Libertà, da far confluire in un contenitore moderno che sia sintesi aggiornata e dinamica dei principi fondanti".