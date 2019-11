CASERTA. Danni e gravi disagi in diversi comuni della provincia di Caserta per il maltempo che sta flagellando la Campania da oltre 48 ore. A Casertavecchia, momenti di paura per il crollo di alcuni alberi lungo la Panoramica. Lo stesso sul litorale domitio tra Castel Volturno e Mondragone la pioggia, lo straripamento del fiume Volturno e di diversi canali hanno mandato in tilt il centralino dei vigili del fuoco e della protezione civile.