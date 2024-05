Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rilancia al Governo «la richiesta già fatta dai Comuni» sul sisma bonus perché è «intollerabile una disparità di trattamento tra cittadini del nord e quelli campani». Un atteggiamento «sconvolgente tanto più se si continua a ripetere l'invito ad andarsene da quel territorio». Per questo De Luca sottolinea la necessità di avere risorse del Governo, «aiuti alle famiglie, per consolidare le loro case, e alle categorie economiche. Ad oggi ci sono solo annunci e poi nulla. E' sconcertante quello che sta facendo il Governo nazionale». «Per andarsene bisogna avere risorse finanziarie - spiega nel corso della diretta Fb - C'è un problema di fondi, dobbiamo avere grande razionalità in questo periodo. Ma davvero qualcuno può immaginare un esodo di massa da tutto il territorio dei Campi Flegrei, dai dieci comuni interessati oltre ad una parte di Napoli? Cerchiamo di mantenerci con i piedi per terra. C'è la possibilità di alleggerire e va fatto con una decisione che blocca nuovi insediamenti abitativi ma non si può immaginare di prendere mezzo milione di persone e portarli dove?". De Luca ha spiegato anche che presto si dovrà procedere al "livellamento del fondo del porto di Pozzuoli dopo l'innalzamento per render possibili gli arrivi e le partenze delle navi per le isole" e che sarà chiesto al Governo "l'installazione di sistemi di controllo sia sul fondo marino che per le emissioni gassose"