Mattinata di caos e proteste stamane, al centro della Arenella e del Vomero . Sono state divelte le recinzioni del cantiere infinito di Piazza degli Artisti mentre intorno imperversavano ingorghi derivanti dal contestato dispositivo di traffico varato a dicembre; una ordinanza per varare una pseudo-isola pedonale natalizia e poi, resisi conto in Municipalità dell’errore, trasformato in un’area con divieto di circolazione.Rallentamenti anche per le forze dell’ordine costrette a incolonnarsi nell’angusto budello della stradina di mercato naturale denominata Via Recco ad Antignano

“Sarebbe auspicabile che la presidente della Municipalità, che ha voluto fortemente questo dispositivo, provveda ad accogliere le richieste della stragrande maggioranza dei cittadini, e revochi l’ordinanza nata per i mercatini di Natale.

Il caos in via Mario Fiore, strada di accesso al pronto soccorso ospedaliero, può diventare un pericolo per i piccoli diretti al nosocomio; le politiche di riduzione del traffico, di mobilità sostenibile, si fanno con idonei provvedimenti di giunta comunale, e non con mere deviazioni di flussi”dichiara il capogruppo di Europa Verde in Municipalita’ Rino Nasti