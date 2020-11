Un'altra vittima a causa del Coronavirus tra il personale sanitario. Alfonso Durante, infermiere 75enne in pensione, era rientrato in servizio da poco tempo per fronteggiare l'emergenza Covid, ma si è contagiato ed è morto. La notizia è stata diffusa dall'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate".

«Oggi ci lascia Alfonso Durante - si legge - “vero EROE di questa pandemia con la sua missione portata al termine fino al suo ultimo respiro!”».

«Infermiere di 75 anni in pensione che poco tempo fa ha deciso di rientrare in servizio al 118 della Misericordia di Grumo Nevano per senso del dovere, si contagia e viene portato al Cotugno, in poco tempo passa in terapia intensiva e viene intubato. - ricostruisce l'associazione - Oggi la notizia che scuote tutto il 118, Alfonso non c’è più! Il covid lo ha portato via. Si stava godendo la pensione, ma l’urlo delle persone in difficoltà durante la pandemia l’ha spinto ad indossare nuovamente la divisa dell’emergenza, questa scelta l’ha pagata cara. Il nostro messaggio di cordoglio alla sua famiglia».