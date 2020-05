Terribile schianto tra due auto all’incrocio, Federica è morta. Aveva solo 22 anni. Federica Diana era di Giugliano, in provincia di Napoli, è morta a soli 22 anni questa notte dopo un terribile incidente. La ragazza viaggiava con due amiche a bordo di una Fiat 600 quando si sarebbe scontrata con una Fiat 500 L guidata da un giovane. Secondo una prima dinamica fornita dai carabinieri della Compagnia di Giugliano, la vettura con a bordo Federica proveniva da via I Maggio. All’incrocio non avrebbe rispettato lo stop. Da via degli Innamorati procedeva invece la Fiat 500 condotta da un ragazzo del posto. L’impatto sarebbe stato inevitabile. A favorirlo – si legge – anche le condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia. La 600 è rimasta incastrata tra il muro di un’abitazione e l’altra macchina coinvolta nell’incidente. I sanitari del 118 hanno trasportato subito Federica all’ospedale San Giuliano di Giugliano, ma la giovane è deceduta poco dopo al pronto soccorso per le gravi ferite riportate. Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo della 22enne dalle lamiere. Ferite anche le due amiche che viaggiavano con lei. Una di loro è ricoverata con una frattura alla spalla, l’altra è stata dimessa questa mattina. Non sarebbero in pericolo di vita.