NAPOLI. È sul nome del giornalista Sandro Ruotolo che sono confluite le forze di centrosinistra per la scelta del candidato alle elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 al Senato, corrispondente a parte del comune di Napoli. Lo confermano fonti Pd spiegando che dopo la rottura consumata nella giornata di ieri con il Movimento 5 Stelle, che ha deciso di presentare un proprio candidato, Luigi Napolitano, scelto con un voto sulla piattaforma Rousseau, partiti e movimenti di centrosinistra hanno lavorato alla ricerca di un profilo che mettesse insieme tutte le forze che intendono sostenere il Governo Conte II. La candidatura di Ruotolo è sostenuta anche da Dema, il movimento politico fondato e presieduto dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, per il quale si era ipotizzato il nome dell'assessore alla Scuola del Comune di Napoli, Annamaria Palmieri, ipotesi che è venuta meno per la convergenza di tutte le forze sul nome del giornalista.