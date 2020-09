Hanno votato in 2.381 nel secondo giorno utile per le elezioni del rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II. A urne chiuse, la percentuale dei votanti è dell'88,9%. Sono 2622 in totale gli aventi diritto al voto. Si vota anche domani fino alle 14, poi lo spoglio. Due i candidati in corsa: Luigi Califano, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, e Matteo Lorito, direttore del Dipartimento di Agraria. Il secondo turno si è reso necessario dopo che, la scorsa settimana, i due candidati hanno raggiunto la parità: entrambi avevano ottenuto 1.262 preferenze.