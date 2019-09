NAPOLI. Ieri sera alle 22.30 circa su via Salvator Rosa si aggirava un 43enne potenzialmente pericoloso; è del quartiere Vomero ed è già noto alle forze dell’ordine. Camminava nascondendo addosso un coltellino con una lama di 5 centimetri e una dose di cocaina. È stato notato dai carabinieri della compagnia Vomero impegnati in un servizio antirapina, i quali lo hanno fermato e perquisito: addosso aveva il coltellino e la dose di droga, quindi lo hanno identificato e denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ma approfondendo gli accertamenti è emerso che quell’uomo, il 18 settembre, poco dopo la mezzanotte, su via Giacinto Gigante, aveva perperato una rapina. Si è coperto il volto con un busta nera bucata in corrispondenza degli occhi ed ha rapinato un passante puntandogli alla gola proprio un coltello. La vittima dopo la rapina è fuggita senza chiedere aiuto alle forze dell’ordine né ha sporto denuncia. i carabinieri sono venuti a conoscenza del fatto grazie alle confidenze di alcuni residenti mossi dal senso civico e così è stato comunque possibile iniziare ad indagare arrivando a scoprire l’autore del fatto. Ma per attribuire all’uomo una condotta precisa e perseguire il reato più efficacemente manca la denuncia della vittima, la quale si auspica si presenti ai carabinieri della compagnia Vomero nello spirito della collaborazione e della fiducia tra forze dell’ordine e cittadini.