NAPOLI. «La chiusura della funicolare di Chiaia è un problema molto serio, un danno per le attività commerciali e per la mobilità di tante persone. Si è giunti impreparati ad una scadenza nota da tempo e senza aver espletato una gara per la manutenzione obbligatoria». Il consigliere comunale ed ex sindaco Antonio Bassolino riassume così quello che da stamani si è verificato, ovvero la chiusura dell’impianto della funicolare di Chiaia.