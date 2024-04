NAPOLI. Un ladro (presunto fino a eventuale condanna definitiva) amante dei grandi alberghi del lungomare. Ma l’incursione nell’hotel Vesuvio il 3 gennaio scorso gli è costata la manette su ordinanza di custodia cautelare, seguita l’altro ieri pomeriggio nei pressi dello stadio San Paolo. Per Luca Paul Antonescu, 19enne nato in Romania e in Italia senza un indirizzo preciso, le manette sono scattate tra la folla di tifosi che lasciava l’impianto sportivo dopo Napoli-Roma.