ROMA. Un Consiglio dei ministri fiume per arrivare al varo di un decreto. L’emergenza coronavirus diventa sempre più pressante. E così il Governo si riunisce per varare provvedimenti straordinari per fronteggare l’allarme. Riunione che si conclude in tarda serata con le previsione del decreto. Sentiti anche i partiti di opposizione e i presidenti delle Regioni interessate attualmente ai casi di coronavirus. Il Consiglio dei ministri era stato preceduto da una riunione più ristretta. Dopo quattro ore il premier Giuseppe Conte illustra i provvedimenti.