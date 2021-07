Sarà eseguita domani mattina alle 9.30 all’obitorio dell’ospedale cittadino l’autopsia sul corpo di Luciano Bettucci, il 59enne morto improvvisamente martedì scorso nella sua abitazione in via Pace.

L’accertamento sarà eseguito dal medico legale Roberto Scendoni, così come disposto dal pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Stefania Ciccioli, per capire quale sia stata la causa del decesso

E se è possibile stabilire se ci sia o meno una relazione di causalità con la somministrazione del vaccino Pfizer avvenuta il giorno precedente.

Muore dopo prima dose Pfizer: disposta l'autopsia

A chiedere che venga fatta luce sulle cause della tragedia è la moglie di Bettucci, Elizabeth Chuchon: «Voglio sapere cosa è successo a mio marito».

Bettucci aveva ricevuto la prima dose del vaccino nel tardo pomeriggio di lunedì, era tornato a casa ed era in buone condizioni.

Di notte però aveva avuto una forte nausea, aveva rimesso tre volte e al mattino presto, con la moglie, aveva chiamato la guardia medica.

Era tornato a casa in buone condizioni

A disporre l’esame autoptico che dovrà chiarire eventuali correlazioni causali tra vaccinazione e decesso è la Procura di Macerata, che ha avviato un’inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne aveva ricevuto la prima dose del vaccino lunedì pomeriggio. Era tornato a casa in buone condizioni. Di notte aveva però rimesso tre volte e al mattino stava male, tanto che la moglie aveva chiamato la guardia medica.

Il dottore gli aveva somministrato un antiemetico. Le sue condizioni sembravano migliorate. Tuttavia verso le 18 e 30 il drammatico epilogo.

Luciano ha la pressione alta, decide di andare a riposare. Dopo un po’ la moglie sente un tonfo provenire dal bagno e trova il marito steso a terra.

Sotto choc, chiama il 118, ma i sanitari non possono fare altro che constatare il decesso del 59enne.

L’uomo sarebbe morto per infarto

Tuttavia a indurre la magistratura a vederci chiaro è il nesso temporale col vaccino: il 59enne è morto 24 ore dopo la somministrazione del siero Pfizer.

Sconcerto in città. Bettucci era conosciuto a Macerata, per oltre tre lustri aveva lavorato al bar Narciso, poi alla Parima e poi quando l’azienda fu chiusa lavorò in una pasticceria a Montecassiano e poi in un panificio del capoluogo.

Due anni fa era andato in pensione, quest’anno avrebbe compiuto 60 anni. Il caso di Luciano si aggiunge a quello registrato a Marano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 55 anni è morto per un malore dopo la seconda dose del vaccino.