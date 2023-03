NAPOLI. Come se non bastasse il caos registrato nelle ultime settimane, arriva da Palazzo San Giacomo la notizia dell’apertura di nuovi cantieri. Due in particolare preoccupano: uno in via Acton e un altro, in partià già partito, in via Marina. Così a via Foria a mezzo servizio per i lavori in piazza Cavour e ai lavori al Corso Vittorio Emanuele si aggiungeranno anche quelli sull’asse viario costiero. Due delle tre principali dorsali della viabilità del centro cittadino (via Marina, via Foria e corso Umberto) saranno così coinvolte dai lavori.