NAPOLI. È di soli pochi minuti fa l'annuncio - via Facebook - alle centinaia di famiglie che nella zona Vomero alta stanno vivendo gravi disagi per la mancanza di acqua nelle case. L'Abc, solo da poco ha pubblicato sul proprio profilo Facebook questo avviso: ''Nella zona di Via Manzoni, via Caravaggio, via Enea Zanfagna, si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico. Il ripristino è previsto per le ore 19''. Il disagio è cominciato da questa mattina a causa di un danno dovuto alla rottura di una conduttura idrica. Ma sul sito dell'Abc non compariva - finora - nessun avviso. Mentre l'azienda e' stata presa d'assato dalle numerose telefonate di protesta dei cittadini. In via Cervati il danno all'impianto idrico ha provocato una copiosa fuoriuscita di acqua. Dalle ore 12 centinaia di famiglie sono rimaste con i rubinetti a secco e a nulla sono valse le ricerche sul sito della Abc per conoscerne i motivi e soprattutto i tempi di ripristino del servizio. Solo pochi minuti fa il flash su Facebook che dà la scarna informazione del disservizio in atto.