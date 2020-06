NAPOLI. Grande partecipazione al flashmob organizzato in occasione del Napoli Pride 2020 in piazza Plebiscito, colorata dalle bandiere arcobaleno. Per quest'anno, causa Covid, non è svolta la tradizionale sfilata, ma in tanti hanno voluto partecipare all'evento contro l’omotransfobia. Madrina d’eccezione l’artista M’Barka Ben Taleb, da sempre impegnata contro ogni forma di discriminazione. In piazza anche il sindaco Luigi de Magistris.