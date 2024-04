La Banca di Credito Cooperativo di Napoli ha ricevuto 5 riconoscimenti dal Gruppo BCC Iccrea.

Nell’ambito dell’evento BCC Cup la Banca, inserita nella categoria “Banche Piccole”, è risultata 1a classificata Sud Ovest e inoltre sempre 1° classificata per attività con BCC Factoring, Rent&Lease, BCC Pay, Area territoriale mercato Sud Ovest.

Questi riconoscimenti, ricevuti nell’ambito di BCC Cup, l’evento organizzato a Roma dal Gruppo per valorizzare le BCC che hanno raggiunto rilevanti obiettivi nelle aree di business del Gruppo BCC Iccrea, evidenziano il forte impegno della BCC volto a promuovere lo sviluppo del territorio anche con il supporto del Gruppo, per proporre offerte integrate e opportunità innovative a beneficio di soci e clienti.

I risultati sono frutto altresì dell’impegno dei collaboratori della BCC, che hanno contribuito a individuare soluzioni puntuali per i clienti, con l’approccio e l’attenzione relazionale che contraddistingue il Credito Cooperativo sul mercato.

Si tratta, dunque, di riconoscimenti che testimoniano il percorso evolutivo della BCC, nell’interpretazione delle esigenze del mercato e nella stretta vicinanza alla comunità di riferimento, e che evidenziano inoltre il valore della sinergia che il Gruppo BCC Iccrea mette in campo tra la BCC sul territorio e le strutture centrali del Gruppo.

“La felicità e il benessere, il valore dell’uomo, ovvero quello che noi decliniamo nella finanza del credito cooperativo in algoretica e rating umano rappresentano elementi essenziali e non secondari del nostro modo di operare. Un modello che, anche da un punto di vista finanziario e dell’efficienza economica e organizzativa, non ha nulla da invidiare ad altri tanto è vero che le BCC sono ben funzionanti e rappresentano la vera casa dei cittadini. E questi riconoscimenti, che si ripetono nel tempo, sono la testimonianza che il nostro modello funziona bene per la banca, per i soci e per il territorio nel quale operiamo”. Lo ha dichiarato il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli Amedeo Manzo.



Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un totale dell’attivo consolidato – al 31 dicembre 2023 – attestato a 175 miliardi di euro. Il Gruppo BCC Iccrea è costituito oggi da 115 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 dicembre 2023 hanno realizzato su tutto il territorio italiano circa 91 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta pari a circa 135 miliardi di euro, contando 5,2 milioni di clienti e circa 850 mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un CET 1 Ratio del 21,1% e per posizione di liquidità con un LCR del 265%. Il Gruppo aderisce alla Fondazione Tertio Millennio ETS, un organismo senza fini di lucro istituito nel 2002 che si prefigge di sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all’estero, in particolare all’interno del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali.