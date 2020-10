NAPOLI. Protesta al Vomero per manifestare a gran voce il malcontento per il "coprifuoco" disposto dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ma acnche per le restrizioni contenute nel dpcm firmato dal presidenre del Consiglio, Giuseppe Conte. In corteo commercianti e cittadini da piazza Vanvitelli a piazza Medaglie d'Oro. Un tam tam sui social che ha portato in strada centinaia di persone. Un "assaggio" della protesta che si preannuncia per domani sera, sempre dalle 22, a Secondigliano. Commercianti, ristoratori, cittadini di ogni categoria, insegnanti e studenti, per esprimere in maniera pacifica il proprio dissenso. Praticamente blindata l'area del Vomero: quattro blindati, auto e decine di uomini delle forze dell'ordine. Una manifestazione al grido di "liberta', liberta'", e di tutela per tutti, in maniera equa. Tanti gli strisioni: "Siamo ancora una repubblica democratica fondata sul lavoro?". Due metri di dissenso". La situazione è al collasso, come hanno sottolineato alcuni manifestanti: «Siamo alla disperazione, alla canna del gas - urla un commerciante - bloccate gli F24 e fate arrivare la cassa integrazione di maggio». Protesta pacifica, con tanto di mascherina in volto. Qualcuno ha anche maschere di cartone con il volto del governatore Vincenzo De Luca. No alle restrizioni ma anche alla didattica a distanza: a reclamare la presenza in classe tanti docenti e studenti. In corteo non solo napoletani, ma anche residenti di altri comuni. Tra gli striscioni di via Scarlatti anche uno con la scritta: "Quando la cura e' peggiore del male, Portici si ribella contro il nuovo Dpcm". In strada anche titolari di palestre e personal trainer. Qualche momento di tensione lungo il corteo ma tutto sembra filare liscio. Il corteo è stato fermato dagli agenti un paio di volte, qualche spintone, ma la protesta continua.

I CONTROLLI. Sono 19 le persone multate per violazione del coprifuoco dalle 23 alle 5 dai Carabinieri in provincia di Napoli. Di questi, uno è stato multato nel capoluogo, gli altri 18 in vari comuni della provincia. I militari hanno sanzionato 8 persone nel quartiere Vomero a Napoli per mancato uso della mascherina, altri 4 sono stati multati tra i quartieri Fuorigrotta, Bagnoli e Mergellina. Due parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati perché beneficiari del reddito di cittadinanza, mentre altri 3 percettori indebiti sono stati segnalati all'Inps. E' stata avviata la procedura di recupero per 32mila euro. In vari comuni della provincia sono state multate 8 persone per mancato uso della mascherina e sono stati sanzionati 4 locali perché aperti oltre l'orario consentito.