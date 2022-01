L'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha disposto l'allestimento di una nuova struttura per l'accoglienza notturna dei senza fissa dimora «di fronte alle basse temperature di questi giorni con il conseguente grave disagio per i fratelli senza dimora».

L'Ufficio Confraternite della Curia arcivescovile ha trasferito in una sede provvisoria i materiali dell'Archivio custoditi fino ad oggi in via Duomo 8, Caritas di Napoli e Comunità di Sant'Egidio hanno poi provveduto a ripulire e organizzare i locali per disporre di un maggior numero di posti per l'accoglienza notturna. Il volontariato, cattolico e non, assicurerà la necessaria collaborazione provvedendo alla distribuzione di derrate alimentari.

«Si tratta di un intervento di emergenza di fronte ad una situazione che mette a grave rischio la vita stessa di quanti sono costretti a vivere per strada» si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Napoli.