NAPOLI. Sabato pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato Giuseppe Esposito e Vittorio Macina, 44 e 61 anni, per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Le articolate indagini hanno condotto i poliziotti a due pregiudicati della zona del Pallonetto a Santa Lucia, in procinto di partire per il nord Italia pronti a rifornire di cocaina quelle piazze di spaccio. Lo scorso 6 luglio i poliziotti hanno intercettato un’utilitaria che procedeva a velocità sostenuta in via Marina e che, alla vista dei poliziotti, ha cercato di guadagnare la fuga effettuando pericolose manovre evasive nel traffico. Gli uomini sono stati bloccati poco prima che l’auto riuscisse ad imboccare l’ingresso autostradale di via Reggia di Portici. Controllati, i due sono stati trovati in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, ben confezionata ed occultata nei vestiti. I due, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati e la cocaina sequestrata.