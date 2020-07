NAPOLI. Il Partito Democratico a Napoli riparte dal lavoro. Si è conclusa la Conferenza Programmatica del Pd Napoli. La due giorni oltre ai tanti ospiti si è caratterizzata per la centralità del Lavoro nell'impegno del Pd napoletano. Due incontri importanti con la delegazione di Fiom-Uilm-Fim e i lavoratori Whirlpool organizzato dal segretario Marco Sarracino con il ministro Provenzano. E l'incontro sempre del Ministro dello sviluppo del Mezzogiorno con la delegazione della Slc Cgil di Comdata dove i lavoratori e la lavoratrici per il lavoro anche sociale che svolgono chiedono la costituzione di un Call center Inps.

“Sono i segnali di un Pd che si affianca ai lavoratori e li sostiene sul nostro territorio. Ma - come afferma Osvaldo Barba, coordinatore del Forum per il Lavoro, nella due giorni terminata all'Ippodromo di Agnano - il Pd ha rilanciato sui temi del lavoro e del non lavoro. Riprendere un rapporto di confronto costante col Sindacato, sicurezze sui luoghi di Lavoro e Sviluppo del Mezzogiorno. Oltre ad uno sguardo sulla precarietà i raiders su tutti per i quali in Campania i consiglieri regionali Gianluca Daniele e Giovanni Chianese hanno presentato un progetto di legge che li tuteli o la grande attenzione ai lavoratori dello spettacolo e alle loro tutele. Oltre ad una attenta riflessione sullo Smart working in Italia Home Working. Un Partito Democratico – dice Barba - che ha scelto di riprendere la sua natura di Partitodel Lavoro. Nel forum del lavoro - conclude Barba - ci siamo molto interessati della precarietà soffermandoci su quella dei giornalisti una battaglia sulla quale siamo pronti ad affiancare l'azione del SUGC”.