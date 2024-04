Lo scorso 24 aprile ha ottenuto l'autorizzazione del giudice per allontanarsi dall'abitazione dove era ai domiciliari e andare dal dentista ma dopo la visita prima si è recato prima al bar e poi in uno dei suoi negozi: nuovo arresto in flagranza, seguito da una condanna a otto mesi di reclusione, per Salvatore D'Amelio, patron dei marchi di abbigliamento Minimal e Drop List, sottoposto agli arresti domiciliari, lo scorso 11 gennaio, per riciclaggio, nell'ambito di un'indagine sul clan Contini (pm Converso e Orlando) del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Il nullaosta ad uscire era stato concesso dal giudice esclusivamente perchè si sottoponesse a cure mediche da un ortodontista. I finanzieri lo hanno seguito a distanza e hanno scoperto le deviazioni, non consentite dall'autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell'arresto, oggi è stato condannato per direttissima a 8 mesi di reclusione. Per il momento resta ai domiciliari in attesa del processo che lo vede sul banco degli imputati per riciclaggio.