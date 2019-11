SAVIANO. Picchia la moglie davanti al figlio: 54enne arrestato dai carabinieri. I carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno arrestato l'uomo in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della moglie. I militari sono intervenuti nell’abitazione della coppia ed hanno trovato la donna in lacrime, col volto segnato da graffi e tumefazioni. Era stata appena picchiata, davanti agli occhi atterriti del figlio 16enne. L’uomo, finito in manette, è stato condotto al carcere di Poggioreale. La donna è stata invece tranquillizzata dai militari, ai quali ha raccontato anni di violenze e vessazioni, mai denunciate, temendo reazioni ancor più violente.