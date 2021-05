NAPOLI. Da San Giovanni a Teduccio o da Barra per aiutare i De Luca Bossa-Casella a colpire i De Martino-De Micco e chiudere con la vittoria l’ultima guerra di Ponticelli. I malviventi entrati in azione nelle 24 ore comprese tra martedì e mercoledì con due bombe artigianali, distruggendo nove autovetture, sarebbero partiti da uno dei quartieri confinanti per evitare il più possibile il rischio di essere riconosciuti.