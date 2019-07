NAPOLI. Rapina un cellulare durante la “movida”, 22enne finisce in manette. I carabinieri della stazione Vomero-Arenella e del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina Sebastian Ioan Alin Vatamanu, un 22enne del quartiere Arenella già noto alle forze dell’ordine. Secondo l'accusa, nel novembre dello scorso anno, in piazza Immacolata, insieme ad un complice non ancora identificato, aveva bloccato un giovane residente al Vomero e, sotto la minaccia di un coltello, gli aveva portato via il cellulare. Grazie alle testimonianze delle persone presenti in piazza e all’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona i militari hanno individuato Vatamanu. Il 22enne è stato quindi sottoposto a fermo e conotto in carcere. La misura è stata convalidata dal Gip di Napoli. Continuano le indagini per l’identificazione del complice.