Choc per Delia Paciello, giornalista napoletana e candidata alle Regionali con la lista Fare Democratico a sostegno di Vincenzo De Luca, vittima di un atto gravissimo che lei stessa racconta e denuncia.

«Ieri sera è successo questo: - racconta la Paciello - stavo facendo una diretta Instagram, stavo parlando dei problemi della nostra Campania, quando un follower aggiunto in diretta video ha iniziato a masturbarsi. Cosa ho provato? Schifo, un senso di rabbia».

«Pochi secondi, il tempo di bloccare quel verme schifoso, e mi sono resa conto di aver subito un atto di violenza, vera e propria. Mi sentivo io in imbarazzo per i followers che avevano visto quello schifo. Mi sentivo colpevole. Per fortuna - aggiunge - sono arrivate decine di messaggi di incoraggiamento, in pubblico e in privato, di uomini e donne che mi hanno espresso la loro solidarietà e mi hanno aiutato a superare lo choc».

«Stamattina ho denunciato tutto alla polizia postale: quel lurido maniaco verrà rintracciato e messo in condizione di non violentare così altre donne. Denunciate, denunciate sempre: è l’unica maniera per combattere questo schifo. Io vado avanti, ferita ma più determinata di prima. Se a qualcuna di voi è capitato qualcosa di simile, non abbiate vergogna o paura a raccontarlo, insieme saremo più forti. Grazie per il vostro sostegno» conclude.