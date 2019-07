GIUGLIANO. "Da De Luca parole chiare su Giugliano, ora aspettiamo quelle di De Magistris". Lo afferma, Antonio Poziello. Il sindaco di Giugliano torna ad intervenire sull'ipotesi di aprire un sito di stoccaggio provvisorio di rifiuti a Giugliano. "Se de Magistris ritiene che a "Cava Giuliani" e a Giugliano non vadano stoccati rifiuti è il momento di dirlo, con chiarezza e senza giri di parole", aggiunge Poziello. "È necessario che de Magistris ci faccia capire come la pensa e cosa vuole fare. Lo dica e dia disposizioni a Sapna di bloccare le richieste di autorizzazioni per Cava Giuliani", incalza Poziello. "De Magistris e Sapna ci debbono far capire come intendono gestire lo stop di Acerra - conclude - e debbono chiaramente dire che a Giugliano non arriverà alcunché".