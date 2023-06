NAPOLI. Ieri mattina il sovrintendente Lissner non è andato al San Carlo. Il suo studio è rimasto vuoto. I rumors vogliono un’azione di messa in mora già avviata in queste ore. Di concreto c’è che il sovrintendente si è già rivolto ad uno studio legale seppure solo per rispondere ad una lettera di “benservito” del sindaco. Intanto, ieri, i contatti sono stati frenetici e Manfredi, presidente della Fondazione del Lirico, alle 15, 30 ha ricevuto una delegazione di lavoratori così come anticipato già alcuni giorni fa.