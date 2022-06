Per una truffa ai danni di una signora anziana di San Marco in Lamis in provincia di Foggia, una donna di Napoli è stata arrestata dai carabinieri e posta ai domiciliari. I militari hanno eseguito una misura restrittiva emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, perché ci sono gravi indizi di colpevolezza sulla donna, di cui non sono stati forniti dettagli.

Le indagini sono partite a maggio, dopo la denuncia della vittima che ha raccontato di essere stata contattata per telefono da un uomo che l'ha chiamata paventando un inesistente debito contratto dalla figlia, da estinguere con 4.500 euro. Stando alla denuncia, a casa si è poi presentata una donna a cui sono stati consegnati 300 euro in contanti e oggetti in oro, cioè tutto quello che era nell'abitazione.

L'indagata è stata ripresa in alcuni sistemi di video sorveglianza in cui è stato possibile visionare anche una Fiat 500. Dal numero di targa i militari sono risaliti ad una società di noleggio con sede legale in provincia di Frosinone e sede operativa a Napoli. Acquisito il contratto di noleggio, i carabinieri hanno scoperto che era stato sottoscritto dalla donna, con precedenti di polizia per analoghi reati. Subito dopo, nel prosieguo delle indagini, la donna è stata riconosciuta dalla vittima. Quindi è scattato l'arresto.