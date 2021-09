La Procura di Napoli ha emesso un decreto di fermo nei confronti di Eduardo Chiarolanza. L'uomo è accusato di omicidio volontario e gravemente indiziato per la morte della mamma Eleonora Di Vicino. Inizialmente il figlio ha negato ogni responsabilità, poi è crollato e ha fornito delle ammissioni.

Dopo molte insistenti domande avrebbe ammesso di avere ucciso la madre 84enne e di averla fatta a pezzi. Infine avrebbe gettato i resti in strada nella zona di via Marano Pianura, dove per ore sono stati cercati anche con l’aiuto di cani.