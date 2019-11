NAPOLI. Una enorme voragine si è aperta nella notte tra giovedì e venerdì in viale Calascione, nella zona di Monte di Dio. I tecnici dell’Abc sono giunti sul posto e hanno invididuato il punto d’origine del cedimento. La polizia municipale, invece, ha ancora da accertare le cause. Da escludersi un problema idrico, non ci sono infatti conseguenze sulle forniture dei residenti. Non va escluso, invece, un problema di origine fognario.