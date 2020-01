NAPOLI. Forza Italia convoca i suoi stati generali a Napoli tra la fine di febbraio e il mese di marzo per rilanziare l'azione nei territori. È quanto venuto fuori dalla riunione dei vertici di partito ad Arcore con il Presidente Silvio Berlusconi. «Uno straordinario segnale di attenzione per Napoli e la Campania, un riconoscimento ad una classe dirigente oggi ancor più entusiasta e motivata». Così il coordinatore campano di Forza Italia Domenico De Siano. «Ringraziamo il presidente Berlusconi e i vertici del partito per questa straordinaria opportunità - sottolinea De Siano - e siamo naturalmente più che pronti a dare, come sempre, il massimo per la riuscita di questo straordinario evento che saprà rilanciare con forza le ragioni della vastissima area moderata, liberale e riformista stanca di proclami e mancette giallorosse». «Silvio Berlusconi chiama e noi rispondiamo: “presente". Per gli Stati Generali di Forza Italia a Napoli non possiamo che dirci onorati e felici di questa scelta. La città vi aspetta, noi siamo pronti! #perforza». Così su Twitter il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro.