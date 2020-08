NAPOLI. Sono 27 i positivi in Campania rilevati dall'Unità di crisi oggi. Ma dal bollettino vanno scorporati nove contagiati della clinica Villa dei Fiori di Acerra già rilevati ieri. Sei nuovi casi a Napoli, due dei quali provenienti da Malta e uno da Corfù; sei in provincia di Napoli a Palma Campania, Ischia, Pozzuoli, Giugliano, Marano e Casoria; tre in provincia di Salerno a Ravello e Cava de' Tirreni, dati anche questi rilevati ieri; due in Terra di Lavoro, a Caserta e Teano; uno nel Sannio, ad Apollosa. Contagiato un medico del Cotugno, tornato dalla Grecia e già isolamento domiciliare, e un'infermiera del reparto Ortopedia del Pellegrini da dove l'altro giorno era stati trasferiti quattro positivi all'Ospedale del Mare. Intanto, dall'Unità di crisi della Regione Campania arriva un appello ai cittadini: «Restate in Campania o in Italia, così si limita il rischio della diffusione del contagio».