NAPOLI. Altri tre morti in Campania dopo essere risultate positive al Coronavirus. È deceduto il professor Maurizio Galderisi, noto cardiologo 66enne, direttore del servizio di cardiografia del Nuovo Policlinico di Napoli. Sette giorni fa aveva accusato i primi sintomi, poi era stato ricoverato all'ospedale Cotugno dove è morto stamane. Galderisi era anche vicepresidente dell'European Association of Cardiovascular imaging. "Una perdita immensa - lo ricorda un collega - per la cardiologia europea e mondiale. Un grandissimo cardiologo clinico e un ricercatore di rara portata, uno dei più grandi ecocardiografisti del mondo".

Un uomo di 80 anni ha perso la vita invece a Torre del Greco. A darne notizia è il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba e riunito per il ventunesimo giorno in seduta permanente a Palazzo Baronale. Sale a nove il numero complessivo della persone di Torre del Greco decedute. Sono 5 i nuovi casi di contagio nella città vesuviana: salgono così complessivamente a 41 i cittadini positivi certificati: 20 i soggetti ospedalizzati, mentre salgono a 21 quelli in isolamento presso la propria abitazione."Ancora non si arresta il dato infausto per la nostra città", dichiara il sindaco Giovanni Palomba. "Siamo a lavoro continuo, ormai, da tre settimane cercando di intervenire in tutti i modi e con tutte le procedure possibili rispetto all'emergenza epidemiologica che vede Torre del Greco tra i territori più esposti dell'intera regione. Continuiamo nello stesso solco, dedicandoci alle esigenze di tutela della collettività. Sono vicino ai familiari del caro concittadino, oggi scomparso. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo", conclude.

Salgono a cinque i decessi nel Vallo di Diano, a sud di Salerno. La notte scorsa è morto un uomo di 86 anni di Teggiano. L'anziano da qualche giorno era ricoverato presso il reparto Covid-19 dell'ospedale di Polla. Il suo contagio è riconducibile al focolaio sviluppatosi a seguito della riunione di preghiera svoltasi nel Vallo di Diano a fine febbraio.