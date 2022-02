La terza serata ha raccolto più di 9 milioni di spettatori, pari al 54.1% di share. La quarta serata, dedicate alle cover viene aperta da Noemi: "(You make me feel like) A natural woman" di A. Franklin, eseguita al piano in un crescendo di grande intensità. Giovanni Truppi con Capossela e Pagani: "Nella mia ora di libertà" di F. De Andrè, rielaborano con maestria questo episodio dell’album “Storia di un impiegato”.

Ad accompagnare Amadues questa sera Maria Chiara Giannetta, nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca. Yuman con Marcotulli: “My way” di F. Sinatra, le sue tonalità soul reggono bene il confronto con un il maestro. Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio: “Live and let die" di P. McCartney, ascoltare il Maestro Vessicchio al pianoforte è un emozione. Sangiovanni con Mannoia: “A muso duro" di P. Bertoli un duetto multigenerazionale che mette in scena una splendida esibizione. Standing ovation per Fiorella.

Emma con Michielin: “Baby one more time” di B. Spears, Michielin cede la direzione d’orchestra ed arricchisce l’interpretazione con le sue tonalità. Gianni Morandi con Jovanotti: Medley di, “Occhi di ragazza”, “Un mondo d’amore” di Morandi, “Ragazzo fortunato”, “Penso positivo” di Jovanotti, energia, adrenalina, vitalità e voglia di divertire. Due fuoriclasse. Elisa: “What a feeling" di I. Cara da "Flashdance", impossibile non alzarsi e ballare. Standing ovation del pubblico. Achille Lauro con Loredana Bertè: “Sei bellissima" di L. Bertè, lui intonato e espressivo, lei immensa. Le scuse in lettera accompagnata da 50 rose rosse di Achille Lauro che aveva criticato tempo fa Loredana Bertè. E’ una richiesta di perdono a tutte le donne. Ariston in piedi per Loredana Bertè e anche per un Achille Lauro sorprendente.

Marcia Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico utilizzando i titoli delle canzoni in una gag veloce e molto divertente. Matteo Romano con Ayane: “Your song" di E. John uno splendido incontro di voci differenti. Irama con Grignani: “La mia storia tra le dita" di G. Grignani presentato a Sanremo Giovani 1994, consentì al cantautore di partecipare al Festival dell'anno successivo. Ditonellapiaga e Rettore: “Nessuno mi può giudicare" di C. Caselli, energia allo stato puro. Iva Zanicchi: “Canzone" di D. Backy e D. Mariano. L’ologramma di Milva attacca “Canzone”, poi entra la voce di Iva Zanicchi che, comunque finirà lei uscirà vincitrice, Standing ovation dell’Ariston che Iva Zanicchi dedica a Milva. Ana Mena con Rocco Hunt: Medley di: "Il mondo" di J. Fontana, "Figli delle stelle" di A. Sorrenti, "Se mi lasci non vale" di J. Iglesias, si sente la complice intesa formatasi in tanti duetti.

La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra: “Be my baby" delle The Ronettes, questo brano è alla 22ma posizione delle 500 migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. Massimo Ranieri con Nek: “Anna verrà" di P. Daniele, in memoria di Anna Magnani di cui Ranieri e Pino erano artisticamente innamorati. Toccante la recitazione di Lorenzo Jovanotti di “Bello mondo”, poesia di Mariangela Gualtieriche prima di cantare “Che sarà”, canzone portata a Sanremo da Josè Feliciano e dai Ricchi e Poveri.

Sono i Pinguini Tattici Nucleari gli ospiti della Costa Toscana. Cantano “Ringo Starr”, il pezzo che li ha lanciati un anno fa. Michele Bravi: “Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi" di L. Battisti uno dei brani più imporranti di Battisti. Mahmood e Blanco: “Il cielo in una stanza" di G. Paoli, le loro voci si fondono su questo classico. Rkomi con Calibro 35: Medley di: “Fegato Spappolato”, “Deviazioni”, “Cosa succede in città” di Vasco Rossi di Vasco Rossi l’interpretazione dei Calibro 35 offrono una versione inedita dei brani di Vasco. Aka 7even con Arisa: “Cambiare" di A. Baroni, un omaggio al cantautore nel ventennale della sua scomparsa. Highsnob e Hu con Mr.Rain: “Mi sono innamorato di te" di L. Tenco eseguono in modo emozionante il brano di uno dei cantautori della “scuola genovese”. Dargen D'Amico: “La bambola" di P. Pravo, la sua energia personalizza questo pezzo in modo accattivante.

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo: “Io vivrò senza te" di L. Battisti, questo brano in gara nell’edizione del 1965 si classificò 2do. Fabrizio Moro: “Uomini soli" dei Pooh, brano vincitore del edizione del Festival del 1990.Tananai con Rose Chemical: “A far l'amore comincia tu" di R. Carrà, uno tributo ad un’icona di musica e femminilità scomparsa lo scorso luglio. Il podio di questa sera di cover è la seguente: 1° Gianni Morandi 2° Elisa 3° Mahmood e Blanco. Per Mahmood lieve malore dietro le quinte. A grande richiesta il bis del Medley di Jovanotti e Gianni Morandi.

Questa la classifica generala dal 1° al 25° posto: Mahmood e Blanco, Gianni Morandi, Elisa, Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresenante di lista Massimo Ranieri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Achiele LauroMatteo Romano, Dargen D’Amico, Aka 7sevem, Noemi, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Rkomi, Le Vibrazioni, Yuman, Highsnob e Hu, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.