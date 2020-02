In programma alle ore 18.00 il match della Sardegna Arena tra Cagliari e Napoli, valido per la ventiquattresima giornata della Lega Serie A. Come sempre, la sfida è molto sentita dalla tifoseria dei padroni di casa e si prospetta una grande affluenza allo stadio. Arbitro dell'incontro sarà Daniele Doveri. L'obiettivo delle due compagini in campionato è lo stesso: piazzarsi tra le prime sei della graduatoria. Il Cagliari, reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Genoa, non vince dal 2 dicembre (Cagliari-Sampdoria 4-3) ma, imponendosi come una delle squadre 'rivelazione' del girone d'andata, occupa momentaneamente l'ottavo posto a quota 32, a soli 3 punti di distanza dal sesto posto, occupato attualmente dal Verona e valido per la qualificazione alla prossima Europa League. Per il match odierno l'allenatore dei sardi, Rolando Maran, dovrà rinunciare a Nainggolan, squalificato, e a Pavoletti, che ha rimediato una lesione del crociato già operato in precedenza. In casa Napoli, gli azzurri vengono dalla brutta sconfitta interna contro il Lecce di domenica scorsa. Gli uomini di Gattuso si sono però riscattati battendo, mercoledì, l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Sarà importante ora tornare al successo anche in campionato dove i partenopei occupano l'undicesima posizione a quota 30 punti. In vista della partita di oggi, il tecnico calabrese ha deciso di lasciare a casa Allan. Il brasiliano non sarebbe parso motivato durante le sedute d'allenamento e per questo non è partito con la squadra alla volta di Cagliari. Non figura tra i convocati nemmeno Koulibaly, il senegalese non è apparso al top della condizione negli ultimi appuntamenti. Si rivede invece il capitano, Lorenzo Insigne, che ha recuperato e partirà probabilmente dal primo minuto. Al centro dell'attacco ci sarà Mertens, confermato al posto di Milik. Di seguito le probabili formazioni della partita.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Ionita, Pereiro, Joao Pedro, Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.