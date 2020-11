55' GOAL MILAN: ripartenza micidiale dei rossoneri, Rebic pesca ottimamente Ibrahimovic all'interno dell'area di rigore del Napoli, lo svedese incorna la sfera e firma la personale doppietta. Risultato ora sullo 0-2.

54' Ci prova da fuori Politano, decisiva la deviazione in corner di Romagnoli.

53' Napoli aggressivo in questo inizio di ripresa, la retroguardia rossonera non si lascia però sorprendere.

49' Bell'iniziativa di Di Lorenzo sulla corsia destra, il terzino azzurro cerca Lozano che però non riesce ad arrivare sul pallone.

47' Calabria allontana il pallone che Koulibaly doveva rimettere in gioco, Valeri estrae il cartellino giallo.

46' Valeri fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Milan.

Bel primo tempo al San Paolo. Il Milan parte meglio e aggredisce fin da subito gli azzurri, trovando il gol del vantaggio con Ibrahimovic al 20° minuto. Dopo la rete dello svedese il Napoli reagisce e pian piano prende in mano le redini della partita, sfiorando il pareggio in più di un'occasione. I partenopei avrebbero forse meritato l'1-1 per quello che si è visto in campo, ma la partita resta ancora aperta. Per i partenopei sarà fondamentale affrontare la ripresa con la giusta grinta per poter ribaltare il risultato, evitando soprattutto le imprecisioni nei passaggi e in fase di finalizzazione viste nella prima frazione di gioco.

45'+3' Valeri fischia la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il risultato sullo 0-1 in favore del Milan. Decide la partita fino a questo momento il gol di Ibrahimovic.

45'+1' Kessie recupera palla su Fabian Ruiz commettendo però fallo. Valeri fischia un calcio di punizione in favore Napoli nella propria metà campo.

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

45' Contatto tra Lozano e Hernandez nei pressi della linea centrale del campo, calcio di punizione per il Milan.

42' Napoli ancora pericoloso, questa volta con Mertens. Gli azzurri hanno preso in mano le redini della partita dopo il gol dello svantaggio e hanno sfiorato il pareggio in più di un'occasione.

41' Politano messo giù da Kessie, calcio di punizione per il Napoli da una posizione interessante.

40' Ci prova da fuori Lozano, ne esce però una brutta conclusione che si perde sopra la traversa.

36' Ottima progressione di Koulibaly che conquista una rimessa laterale in zona d'attacco.

35' Politano ci prova ancora da fuori, il pallone sfiora il palo e termina sul fondo.

33' Ci prova da fuori Calabria, la difesa azzurra risolve in calcio d'angolo.

32' Bella combinazione tra Politano e Lozano. Il numero 21 azzurro arriva alla conclusione che si perde però alta sul fondo.

28' Buona reazione del Napoli, Milan in difficoltà.

27' Napoli ancora pericoloso. Gli azzurri conquistano un altro calcio d'angolo.

26' Napoli vicino al pareggio con Mertens. Donnarumma deve allungarsi per deviare la conclusione dell'attaccante azzurro in calcio d'angolo.

25' Prova a reagire il Napoli che è cresciuto dopo il gol dello svantaggio. Notevole però il pressing del Milan.

20' GOAL MILAN: ottimo cross di Hernandez che pesca Ibrahimovic all'interno dell'area di rigore azzurra. Lo svedese incorna il pallone e lo deposita alle spalle di Meret. Risultato ora sullo 0-1.

18' Il Milan spinge: i rossoneri conquistano un calcio d'angolo.

16' Contatto tra Bakayoko e Saelemaekers, cartellino giallo per il centrocampista azzurro e calcio di punizione per il Milan nella metà campo del Napoli.

14' Bell'iniziativa di Saelemaekers, brutta però la conclusione che termina alta sul fondo.

10' Più Milan che Napoli in questi primi minuti. I rossoneri si sono dimostrati fin qui più intraprendenti, sfiorando anche il gol.

9' Bel tentativo da fuori da parte di Calhanoglu, Meret si fa trovare pronto e devia la conclusione in calcio d'angolo.

8' Bel pallone di Ibrahimovic a cercare Rebic all'interno dell'area di rigore del Napoli. Il croato non sfrutta però il cross e non riesce a colpire bene il pallone. Para senza problemi Meret.

5' Problema muscolare per Kjaer che è costretto ad abbandonare momentaneamente il terreno di gioco.

4' Approccio aggressivo da parte del Milan, la retroguardia azzurra non si lascia però sorprendere.

1' Valeri fischia l'inizio della partita, primo pallone giocato dal Milan.

Le squadre stanno facendo ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto per il calcio d'inizio di Napoli-Milan.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Bakayoko, Lozano, Politano, Insigne, Mertens.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Milan:

Il Milan, reduce dal pareggio interno contro il Verona, occupa in questo momento il secondo posto in classifica a quota 17 punti. Per la sfida di stasera il tecnico Pioli deve rinunciare all'infortunato Leao. Ha recuperato invece Rebic, che partirà dal primo minuto. In panchina però non siederanno né l'allenatore rossonero né il suo vice, entrambi infatti sono risultati positivi al Covid. Al loro posto ci sarà Daniele Bonera.

Il Napoli, reduce dal successo esterno sul campo del Bologna, occupa attualmente il sesto posto in classifica a quota 14 punti. Per la sfida con i rossoneri Gattuso, grande ex della partita, deve far fronte alle assenze di Hysaj, Rrahmani e Osimhen. I primi due sono risultati positivi al Covid, mentre l'attaccante nigeriano è fermo ai box a causa dell'infortunio rimediato con la sua nazionale. Ha recuperato invece Bakayoko, che è guarito dalla febbre e stasera partirà dal primo minuto. Varie le novità nella formazione iniziale scelta dal tecnico azzurro: tra i pali Meret, in difesa si rivede Mario Rui, mentre in attacco partono titolari Lozano, Politano, Insigne e Mertens.

Tutto pronto allo stadio San Paolo per il big match tra Napoli e Milan, posticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle 20.45, arbitro dell'incontro sarà il signor Valeri.